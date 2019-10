Cameroun: la concession du terminal à conteneurs du port de Douala au menu d’une entrevue entre Paul Biya et l’ambassadeur de Suisse

(Agence Ecofin) - Paul Biya a reçu, le 28 octobre 2019, Pietro Lazzeri. Au cours de cette audience, rapporte la présidence, l’ambassadeur de Suisse au Cameroun a remis au président de la République du Cameroun « un pli fermé du président de la Confédération suisse, Ueli Maurer ».

Les autorités n’ont pas dévoilé l’objet de cette correspondance. Mais la présidence de la République du Cameroun indique que l’entretien entre le chef de l’Etat camerounais et le diplomate suisse a porté sur les relations bilatérales, la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, le grand dialogue national et les questions économiques.

« Sur ce dernier point, le diplomate helvétique a relevé l’implication des entreprises suisses dans le développement du Cameroun et évoqué la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, au profit d’une entreprise de droit suisse [Terminal Investment Limited] », rapporte la même source, sans plus.

Cette audience avec Pietro Lazzeri intervient cinq jours après le passage du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au palais de l’Unité. Le 23 octobre, jour de l’entrevue entre Le Drian et Paul Biya, les autorités camerounaises ont décidé de la « suspension de la procédure de passation de la concession du terminal à conteneurs du Port de Douala-Bonabéri ».

En effet, dans une correspondance officielle adressée au directeur général du Port autonome de Douala (PAD), le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, a demandé de suspendre les travaux de finalisation des termes du contrat de concession et l’ensemble des annexes, avec la société suisse Terminal Investment Limited, adjudicataire provisoire, depuis le 16 septembre dernier, de la concession des activités de rénovation, de modernisation, d’exploitation et de maintenance du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéri. Ceci, en attendant « les conclusions définitives de l’affaire Société APM Terminals BV et Bolloré SA contre Port autonome de Douala, pendante devant le tribunal administratif du Littoral, à Douala ».

La décision présidentielle va dans le sens du groupe français Bolloré dont la filiale locale Douala International Terminal (DIT) est le concessionnaire sortant. De fait, DIT avait déjà sollicité et obtenu une ordonnance judiciaire de suspension de la procédure d’attribution. Une étape qui, selon le PAD, ne l’empêchait pas de poursuivre le processus du fait de son recours introduit au niveau de la Cour suprême du Cameroun.

En dehors de la voie judiciaire, le groupe Bolloré a également saisi Paul Biya, par une correspondance datée du 12 septembre 2019, pour solliciter son intervention.

Sylvain Andzongo