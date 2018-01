Mali : une nouvelle attaque dans le nord du pays cause la mort de 4 soldats ce dimanche

(Agence Ecofin) - Une nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne, a causé la mort de 4 soldats maliens ce dimanche, rapporte l’Afp.

« Les terroristes ont tué quatre soldats à Menaka, ils n’ont pas réussi à prendre le camp militaire et nous sommes en contrôle de la situation », a assuré un responsable militaire malien sous couvert d’anonymat.

Cet énième incident armé dans le nord du Mali survient au lendemain d’une autre attaque meurtrière contre le camp de militaire de Soumpi, ayant couté la vie à 14 soldats maliens lorsque 17 autres ont été blessés.

Depuis 2012, la région nord du Mali est en proie à des violences causées principalement par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Et malgré, un accord de paix censé isoler définitivement ces groupes djihadistes, signé en juin 2015, entre le gouvernement malien et des coalitions de groupes armés non djihadistes, de vastes zones du pays échappent encore au contrôle des forces, maliennes et étrangères, notamment de l’opération Barkhane. Ces dernières étant régulièrement visées par des attaques.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a enjoint, mercredi, les signataires de l'accord de paix de 2015, d'en relancer l'application, sous peine de sanctions d'ici à fin mars.