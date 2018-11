Le Niger adopte un Schéma d’aménagement foncier pour limiter les conflits fonciers dans la région de Dosso

(Agence Ecofin) - Le gouvernement nigérien a adopté en conseil des ministres un projet de décret portant adoption du Schéma d’aménagement foncier (SAF) de la région de Dosso, a-t-on appris dans un communiqué officiel relayé par le site Niamey et les 2 Jours.

Selon les autorités, le SAF de la région de Dosso inventorie et cartographie l’ensemble des espaces et des ressources de la région, et précise la vocation de ces espaces et les droits qui s’y attachent dans la perspective du développement socio-économique de la région.

Il est la traduction d’une vision pour un meilleur aménagement de ses ressources rurales, et est « porté par un appui institutionnel et juridique fort, visant l’intensification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques et la réduction des conflits fonciers à travers : la régulation de l’accès au foncier, les usages des terres et des ressources qu’elles portent, la régulation du marché foncier, la sécurisation foncière des droits locaux et l’aménagement des bases productives rurales », soutient le gouvernement dans un communiqué.

Ladite vision s’articule autour de quatre axes structurant la stratégie d’aménagement foncier de la région. Notamment, l’application des dispositions juridiques et institutionnelles du SAF, l’établissement des cadastres des communes et la mise en œuvre de modalités d’aménagement foncier, l’aménagement durable des bases productives rurales, et la mise en œuvre de la gouvernance du SAF.