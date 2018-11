Nigeria : deux ex-gouverneurs condamnés pour corruption et mauvaise gestion

(Agence Ecofin) - Le verdict de la cour d’appel du Nigeria est tombé comme un couperet. Les ex-gouverneurs des Etats de Taraba et du Plateau, respectivement, Jolly Nyame et Joshua Dariye ont été condamnés à 12 ans et à 10 ans d’emprisonnement.

Ce verdict est toutefois plus clément que celui rendu en première instance qui les avait tous deux condamnés à 14 ans d’emprisonnement. Les deux ex-gouverneurs étaient en effet poursuivis pour diverses infractions liées à la gestion de leurs Etats respectifs. Jolly Nyame a été reconnu coupable d’abus de confiance et de détournement de fonds de 1999 à 2007 tandis que Joshua Dariye a été condamné pour corruption.

De quoi lancer un signal fort pour les gouverneurs et autres autorités politiques nigérianes dans le cadre de la lutte anti-corruption décrétée par le gouvernement.