Le Sénégal va se doter d’une loi sur la gestion des déchets dangereux

(Agence Ecofin) - Au Sénégal, un projet de loi destiné à assainir la gestion des déchets dangereux est en étude. C’est ce qu’a confié le conseiller juridique au ministère de l’Environnement et du Développement durable, Boniface Cacheu (photo), à l’APS.

« Le texte va s’efforcer de régler un problème consistant à réduire les polluants organiques persistants (POP) car le cadre juridique est marqué par son caractère incomplet et épars. Nous devons avoir un texte disponible et examiner ensemble les déchets dangereux.», a-t-il notamment expliqué.

Par cette loi, le Sénégal s’assurera également de respecter ses engagements internationaux découlant notamment des conventions de Bale et de Bamako. « Ce texte nous permet de combler cette lacune, mais également d’aller plus loin en posant les règles qui permettent de garantir la santé humaine et protéger l’environnement contre les effets possibles de ces déchets.», détaille le conseiller juridique.