Maroc : la loi contre les violences faites aux femmes entre en vigueur

(Agence Ecofin) - La loi n° 103-13 sur la lutte contre les violences faites aux femmes est entrée en vigueur au Maroc. Un évènement jugé mineur par les activistes et défenseurs des droits des femmes qui qualifient la loi de « vide et insuffisante », « cosmétique et conservatrice », voire « en dessous des normes internationales », mais que la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement social, Bassima Hakkaoui (photo), tient à saluer.

« C’est l’un des plus importants textes renforçant l’arsenal juridique national dans le domaine de l’égalité des sexes et un vrai saut qualitatif dans le processus de promotion de la condition de la femme marocaine », a-t-elle notamment déclaré, selon des propos rapportés par MAP.

Et de souligner qu’ « en adoptant une approche juridique qui ne repose pas uniquement sur des mesures répressives, cette loi tend à répondre aux attentes des femmes ».

Avec cette nouvelle loi, le harcèlement sexuel est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 2000 à 20 000 dirhams.