Mara Group négocie l’installation d’une usine d’assemblage de Smartphones au Sénégal

(Agence Ecofin) - Le 11 novembre 2019, le ministre sénégalais de l’Economie et du Plan, Amadou Hott, a rencontré des responsables de Mara Group. Les discussions, qui ont porté sur l’installation d’une usine d’assemblage de Mara Phone au Sénégal, sont intervenues dans le cadre du 2e Forum de l’investissement en Afrique (AIF), une initiative du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), qui s’achève aujourd’hui à Johannesburg en Afrique du Sud.

Se confiant à APS, Amadou Hott a déclaré que « les investisseurs de Mara Group comptent installer une usine qui va créer au moins mille emplois durant la phase d’exploitation. Il y a des conditions qui doivent être réunies pour que cela puisse se faire mais nous allons y travailler ».

Les négociations entre Mara Group et l’Etat du Sénégal traduisent clairement le choix fait par le groupe panafricain du pays qui abritera son pôle de fabrication en Afrique de l’Ouest. Lors de l’AIF 2018 à Johannesburg, Ashish Thakkar, fondateur et PDG de Mara Group, avait annoncé l’ouverture d’une usine de fabrication de Smartphones dans chacune des cinq sous-régions d’Afrique.

Le déploiement en Afrique orientale et australe, avec le Rwanda et l’Afrique du Sud comme base, est bouclé. Le Sénégal ayant de fortes chances d’abriter la base d’Afrique de l’Ouest, il ne reste plus qu’à déterminer quelles nations abriteront les bases d’Afrique centrale et du Nord.

