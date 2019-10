Rwanda : les premiers smartphones « Made in Africa » de Mara Group ont été dévoilés lundi

(Agence Ecofin) - L’usine de production de smartphones, annoncée au Rwanda par Ashish Thakkar, fondateur du groupe Mara, lors de l’Africa Investment Forum, tenu du 7 au 9 novembre 2018, à Johannesburg en Afrique du Sud, est opérationnelle et a produit ses premiers Smartphones. Deux modèles qui ont été dévoilés le 7 octobre 2019, rapporte Reuters.

Les Mara X et Mara Z utiliseront le système d'exploitation Android de Google et coûteront respectivement 175 750 francs rwandais (190 USD) et 120 250 francs rwandais (130 USD).

Pour Ashish Thakkar, il s’agit bel et bien des tout premiers smartphones « Made in Africa » parce qu’ils sont fabriqués sur le continent et pas seulement assemblés comme le font plusieurs entreprises en Egypte, en Ethiopie, en Algérie et en Afrique du Sud.

« Nous fabriquons les cartes mères, nous fabriquons les sous-cartes pendant tout le processus […] Il y a plus de 1000 pièces par téléphone », a affirmé Ashish Thakkar.

Il a souligné que l’usine a coûté 24 millions USD et détient une capacité de production journalière de 1 200 téléphones.

A travers ce projet, Mara Group se rapproche de son ambition de doter chaque Africain d’un téléphone intelligent de qualité qui contribuera au développement humain et économique.

« Nous connaissons tous l'importance des smartphones abordables de haute qualité et l'impact que cela peut avoir sur le continent. Les smartphones de qualité signifient que nous pouvons réellement permettre l'inclusion financière, le microcrédit et la microassurance. Cela peut se traduire par une meilleure éducation, des soins de santé numériques, l’efficacité de l’agriculture et l’amélioration du commerce », a soutenu Ashish Thakkar.

Lire aussi :

08/02/2019 - Rwanda: l’usine de production de smartphones de Mara Corporation devrait démarrer ses activités en avril 2019

09/11/2018 - Mara group annonce une usine d’assemblage de téléphones dans chacune des cinq régions d’Afrique