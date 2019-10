Mara Group ouvre une usine de fabrication de smartphones en Afrique du Sud, après le Rwanda

(Agence Ecofin) - Quelques mois après la mise en fonction de l’usine du Rwanda, c’est au tour de l’Afrique du Sud d’accueillir une unité de fabrication de smartphones de l’entreprise Mara Group. L’infrastructure située dans la zone économique spéciale Dube TradePort de Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, a été inaugurée le 17 octobre 2019 par le président de la République Cyril Ramaphosa.

Fruit d’un investissement de près de 1,5 milliard de rands, l’usine devrait contribuer à la création de plus de 1 500 emplois directs et des milliers d’emplois indirects lorsqu’elle tournera à sa pleine capacité.

Selon Ashish Thakkar, le fondateur de Mara Group, Durban « est l’emplacement idéal pour Mara Phones en Afrique du Sud ». En effet, la ville abrite l’un des plus importants terminaux de transport maritime du continent. Opérationnel toute l’année, il jouit d'une position stratégique sur des voies maritimes internationales. C'est donc un atout précieux pour les ambitions d’exportations de Mara Group à travers le continent et vers l’Europe.

Lors de l’Africa Investment Forum qui s’est tenu du 7 au 9 novembre 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud, Ashish Thakkar avait annoncé l’ouverture d’une usine de fabrication de téléphones mobiles dans chacune des cinq sous-régions d’Afrique. Le déploiement en Afrique australe et de l’Est étant bouclé, il ne reste plus que l’Afrique centrale, de l’Ouest et du Nord. Il faudra encore déterminer les pays capables d’accueillir les rêves de grandeur de Mara Group.

