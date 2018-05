Egypte: le FMI donne son accord de principe pour le versement d’une nouvelle tranche de prêt de 2 milliards $

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, dans un communiqué publié le 17 mai, être parvenu à un accord avec l’Egypte sur le décaissement d'une nouvelle tranche de prêt d'un montant de 2 milliards de dollars en faveur de ce pays d’Afrique du Nord

«Cet accord doit être soumis à l'approbation du comité de direction.», a précisé l'institution de Bretton Woods, indiquant que la nouvelle tranche de prêt portera à environ 8 milliards de dollars le montant déjà décaissé à l’Egypte, dans le cadre d’un plan d'aide de 12 milliards de dollars qui avait été approuvé en novembre 2016.

En contrepartie de ce plan d’aide triennal, le gouvernement égyptien a entrepris des réformes économiques audacieuses, dont la libéralisation du taux de change de la livre, la taille dans les subventions allouées à l’énergie et à certains autres produits non prioritaires et l’instauration d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

«L'Egypte commence à récolter les fruits de son ambitieux programme de réformes économiques qui était politiquement difficile.», a commenté Subir Lall, qui a dirigé une mission du FMI dans le pays.

«Alors que le processus exige des sacrifices à court terme, les réformes étaient essentielles pour stabiliser l'économie et jeter les fondations d'une croissance solide et durable qui améliorera les niveaux de vie de tous les Egyptiens.», a-t-il ajouté.

Le FMI a par ailleurs noté que le gouvernement continuait de mettre en œuvre ses réformes structurelles pour moderniser l'économie et tirer profit d'une population en augmentation constante. «Ces réformes contribueront à attirer les investissements privés, ce qui est essentiel à l'accélération de la croissance, au bénéfice du plus grand nombre. », a-t-il indiqué.

Lire aussi:

07/05/2018 - Avec l'Inde, l'Ouganda et l'Egypte enregistreront les croissances les plus fortes de la décennie à venir (Global Growth Projections)

16/04/2018 - Egypte : 500 millions $ de la Banque mondiale pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage dans les écoles publiques

13/04/2018 - L’Egypte prévoit d’émettre 6 à 7 milliards $ d’euro-obligations au cours du nouvel exercice fiscal 2018/2019

05/03/2018 - Egypte : les réserves de change atteignent 42,5 milliards $ en février 2018