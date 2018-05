Avec l'Inde, l'Ouganda et l'Egypte enregistreront les croissances les plus fortes de la décennie à venir (Global Growth Projections)

(Agence Ecofin) - L’Ouganda et l’Egypte, pourraient former avec l’Inde, le top 3 des pays ayant la croissance économique la plus rapide d’ici à 2026, a indiqué un rapport de l’université Havard, publié ce jeudi par le Center for International Development (CID).

Selon le document intitulé Global Growth Projections, les deux pays africains devraient connaître des taux de croissance de 7,5% (Ouganda), et de 6,3% (Egypte). Ces taux de croissance devraient permettre aux deux pays, d’occuper respectivement les 2e et 3e places du classement mondial, juste derrière l’Inde (7,9%).

Le CID indique que ces performances devraient être stimulées par les réformes et programmes de diversification de l’économie, initiés par les deux pays africains. L’institution ajoute également, que l’Afrique de l’Est devrait enregistrer les croissances les plus rapides du continent, devant l’Afrique de l’Ouest.

Cette prévision qui confirme la tendance actuelle, est motivée par une migration de la main d’œuvre de la région autrefois concentrée dans le secteur agricole, vers les secteurs manufacturiers. Cette situation a perms à ces pays de diversifier leurs produits d’exportations.Ainsi, la Tanzanie et le Kenya devraient respectivement enregistrer des croissances annuelles de 6,15% et de 5,87%, les classant respectivement à la 4e et 10e place du Top 10 mondial.

Notons que pour établir leur classement, les experts de l’université de Harvard se sont basés essentiellement sur la complexité économique des pays étudiés, c'est-à-dire « une mesure unique de l’économie de chaque pays qui rend compte de la diversité et de la sophistication des capacités de production intégrées dans les exportations d’un pays ».

Moutiou Adjibi Nourou