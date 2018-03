Egypte : les réserves de change atteignent 42,5 milliards $ en février 2018

(Agence Ecofin) - Les réserves de change de l'Egypte ont atteint 42,524 milliards $ à la fin du mois de février, contre 38,209 milliards $ à la fin du mois de janvier, a annoncé dimanche la Banque centrale du pays.

Selon l’institution, les réserves de change de l’Egypte ont connu une augmentation depuis que le pays a conclu en 2016, un accord sur un mécanisme élargi de crédit (MEDC), d’un montant total de 12 milliards $ avec le FMI. Ces réserves avaient, en effet, chuté à 19 milliards $ avant la signature de l’accord.

En plus de ce programme d’une durée de trois ans conclu avec le FMI, les autorités égyptiennes ont adopté une série de mesures visant principalement à revitaliser l’économie et faire face à la crise monétaire aiguë que traversait le pays, occasionnant une pénurie de dollars et une importante baisse des réserves de change.

Il s’agit, entre autres, de la décision de laisser flotter librement la livre égyptienne après l’avoir dévaluée de près de 47,7 %, en novembre 2016.

Par ailleurs, au mois de février, l’Egypte a levé 4 milliards $ dans le cadre d’une émission d'euro-obligations libellée en dollars afin de combler son déficit en financement et stimuler les avoirs en dollars.

A noter que la dette extérieure de l’Egypte s’élevait à environ 80 milliards $ à fin septembre 2017, selon la Banque centrale.