Le sud-africain Steinhoff annonce une perte nette de 1,2 milliard d'euros au titre de l'exercice 2018

(Agence Ecofin) - Le groupe d’ameublement sud-africain Steinhoff a annoncé, le 18 juin, une perte nette de 1,2 milliard d'euros au titre de l'exercice 2018, conséquence du scandale de fraude comptable qui a éclaté fin 2017.

«Au cours de la période sous revue, les diverses filiales du groupe ont dû faire face aux conséquences des événements survenus au niveau de la société mère. Cela a eu un impact très négatif sur les résultats opérationnels du groupe.», a souligné le distributeur dans son rapport annuel de 328 pages.

La publication des résultats financiers 2017 et 2018 de Steinhoff a été retardée en raison des failles constatées en décembre 2017 dans les comptes du groupe qui possède plus de 40 enseignes dans 30 pays, dont Conforama en France et Mattress Firm aux Etats-Unis.

Le distributeur avait déjà annoncé en mai dernier, une perte d'exploitation de 4,14 milliards de dollars au titre de l’exercice 2017.

Le groupe coté à Johannesburg et Francfort se bat pour éviter le dépôt de bilan après avoir admis en décembre 2017, des «irrégularités comptables» qui ont provoqué l’évaporation de plus de 10 milliards de dollars de capitalisation boursière et déclenché l'ouverture de multiples enquêtes dans le monde.

Selon un audit effectué par le cabinet PricewaterhouseCoopers (PwC), dont un résumé des conclusions a été mis en ligne en mars dernier sur le site du distributeur sud-africain, un petit groupe d'anciens dirigeants de Steinhoff a mis en œuvre des malversations comptables pour un montant total de 6,5 milliards d'euros sur plusieurs années.

