Steinhoff obtient le soutien de près de 90% de ses créanciers à un moratoire de trois ans sur la dette

(Agence Ecofin) - Steinhoff International Holdings, le groupe sud-africain de grande distribution, a annoncé, dans un communiqué publié le 19 juillet, avoir obtenu le soutien de près de 90% des créanciers de plusieurs de ses filiales à un moratoire de trois ans sur la dette.

Le groupe, qui possède plus de 40 enseignes dans 30 pays, dont Conforama en France et Mattress Firm aux Etats-Unis, a précisé que les investisseurs détenant 89% de la dette de Steinhoff Europe AG (SEAG) et 89% de la dette de Stripes US Holding Incorporated avaient donné leur accord préalable à ce moratoire, en cours de finalisation.

Entre 92% et 99% des investisseurs détenant des obligations émises par Steinhoff Finance Holding GmbH sont aussi favorables à l'idée d'un moratoire, a-t-on ajouté de même source.

Le soutien des créanciers à un moratoire de trois ans sur la dette de Steinhoff constitue une étape importante du processus de la restructuration de la dette du groupe, qui s’élève à plus de 10 milliards de dollars. Steinhoff se bat pour éviter le dépôt de bilan après avoir admis en décembre 2017 des «irrégularités comptables » qui ont provoqué l’évaporation de plus de 10 milliards de dollars de capitalisation boursière et déclenché l'ouverture de multiples enquêtes dans le monde.

Le distributeur avait annoncé fin mai dernier, le remboursement de 2 milliards d'euros environ de dettes en Afrique, depuis le début de l'année, grâce notamment, à une levée de fonds réalisée par sa branche africaine, Steinhoff Africa Retail (STAR). Il a aussi levé près de 2 milliards de dollars via la cession de participations dans des sociétés en Afrique du Sud et France et d’actifs immobiliers en Autriche.

