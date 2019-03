Le Sud-africain Steinhoff engrange 332 millions $ grâce à la cession de sa participation de 26% dans KAP Industrial

(Agence Ecofin) - Le groupe d'ameublement sud-africain Steinhoff International a annoncé dans un communiqué publié le 27 mars, avoir levé 4,8 milliards de rands sud-africains (332 millions de dollars) grâce à la cession de sa participation de 26% dans KAP Industrial, une société spécialisée dans l’industrie chimique, la literie et la fabrication des composants automobiles.

Le groupe qui possède plus de 40 enseignes dans 30 pays, dont Conforama en France et Mattress Firm aux Etats-Unis, a précisé qu’il a cédé 694 millions d’actions de KAP Industrial à 6,85 rands par action, soit une décote de 9,4% par rapport au cours de clôture de la séance du mardi 26 mars, à des investisseurs institutionnels.

Steinhoff qui avait déjà allégé sa présence dans le capital de KAP Industrial en cédant une participation de 17% en mars 2018, quitte ainsi le tour de table du groupe industriel.

Le groupe de grande distribution se bat pour éviter le dépôt de bilan après avoir admis en décembre 2017, des «irrégularités comptables» qui ont provoqué l’évaporation de plus de 10 milliards de dollars de capitalisation boursière et déclenché l'ouverture de multiples enquêtes dans le monde.

Il avait déjà levé près de 2 milliards de dollars via la cession de participations dans des sociétés en Afrique du Sud et en France, et d’actifs immobiliers en Autriche durant l’année écoulée.

Lire aussi:

18/03/2019 - Les actions Steinhoff débutent la semaine en hausse sur le Johannesburg Stock Exchange après les premières révélations de PwC

22/11/2018 - La filiale américaine du Sud-Africain Steinhoff évite la faillite au prix de la fermeture de 660 magasins

17/10/2018 - Le sud-africain Steinhoff demande un délai supplémentaire d'un mois pour restructurer sa dette de 10,7 milliards d'euros

22/07/2018 - Steinhoff obtient le soutien de près de 90% de ses créanciers à un moratoire de trois ans sur la dette

26/06/2018 - Le Sud-africain Steinhoff cède des actifs immobiliers en Autriche pour 490 millions d'euros

24/05/2018 - Steinhoff a remboursé deux milliards d'euros environ de dettes en Afrique

27/04/2018 - Le milliardaire sud-africain Christo Wiese réclame en justice 5 milliards $ à Steinhoff