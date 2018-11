La filiale américaine du Sud-Africain Steinhoff évite la faillite au prix de la fermeture de 660 magasins

(Agence Ecofin) - Le groupe d'ameublement sud-africain Steinhoff International a annoncé, dans un communiqué publié le 22 novembre, que sa filiale américaine, Mattress Firm, a officiellement évité le dépôt de bilan grâce à la protection dont elle a bénéficié en vertu du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

Dans le cadre de son plan d’organisation, Mattress Firm a cependant fermé 660 magasins non-performants, a précisé le groupe Steinhoff, qui a entamé un processus de restructuration de sa dette de plus de 10 milliards de dollars.

«L’annonce relative au sauvetage de Mattress Firm constitue une nouvelle étape positive dans le processus plus large de restructuration de la dette de Steinhoff, qui continue de bien progresser.», a déclaré le directeur général du groupe, Danie van der Merwe, cité dans le communiqué.

Steinhoff se bat pour éviter le dépôt de bilan après avoir admis en décembre 2017, des «irrégularités comptables» qui ont provoqué l’évaporation de plus de 10 milliards de dollars.

Numéro un américain de la literie, Mattress Firm dispose de 3 260 magasins répartis sur 48 Etats américains. La société basée à Houston avait été placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, qui permet à une entreprise en difficultés financières de continuer à fonctionner normalement, tout en lui laissant le temps de chercher un accord avec ses créanciers.

La protection du chapitre 11 permet à l’entreprise qui en bénéficie, de rester en possession de tous ses actifs, de s'opposer aux demandes de ses créanciers, de repousser les échéances de ses paiements et même de réduire unilatéralement le montant de sa dette. En contrepartie, ce chapitre oblige l'entreprise qui l'invoque à informer régulièrement et de façon détaillée le juge des faillites du déroulement des transactions avec ses créanciers. Si les transactions se passent bien, l'entreprise obtient du juge et des créanciers, un plan de réorganisation dans un délai pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Il s'agit d'un contrat stipulant la manière dont l'entreprise va rembourser ses dettes et d'où proviendra l'argent à cet effet.

