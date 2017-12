Ghana : l’Ong Caritas sensibilise sur l’accaparement des terres 

(Agence Ecofin) - La confédération internationale d'organisations catholiques à but caritatif Caritas International a organisé les 19 et 20 décembre à Accra, la capitale ghanéenne, une rencontre pour sensibiliser sur le phénomène de l'accaparement des terres. C’est ce que rapporte Vatican News qui précise que l’objectif était d’ « attirer l’attention du monde politique sur la question de l’accaparement des terrains qui représente une menace pour la subsistance des populations rurales les plus pauvres ».

Placés sous le thème « Protéger les terres agricoles des incessants assauts des investisseurs étrangers », les échanges ont réuni entre autres des chefs traditionnels, des autorités politico-administratives, des membres du clergé et des représentants de la société civile.

«En sollicitant la responsabilité du monde politique, nous réalisons également une activité d’éducation civique, qui permettra aux communautés rurales de comprendre quelles sont les voies à leur disposition lorsque leurs intérêts sont menacés.», a notamment expliqué Samuel Zan Akologo (photo), le Secrétaire exécutif de Caritas Ghana.

«Je partage l’opinion de la Caritas selon laquelle la terre occupe un rôle fondamental et critique dans le développement socioéconomique de tout pays, attendu que nous en tirons les moyens de subsistance.», a pour sa part déclaré John Peter Amewu, le ministre ghanéen de la Terre et des ressources naturelles.