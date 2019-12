Afrique du Sud : Capacity Media et BroadGroup s'associent pour le développement de l'infrastructure numérique en Afrique

(Agence Ecofin) - En réponse à la demande toujours plus croissante en connectivité internationale – à destination et en provenance d'Afrique – et en réseaux fiables entre ses différents pays, Digital Infra Africa aura lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, du 1er au 3 avril 2020.

L'événement est initié par Capacity Media (expert des marchés télécoms de gros) et BroadGroup (spécialiste des marchés cloud et data), qui envisagent d'oeuvrer pour une Afrique plus connectée en réunissant l'industrie mondiale des infrastructures de télécommunications.

Il s'agira « de dégager les tendances en matière de consolidation et de diversification, tout en facilitant les partenariats régionaux et internationaux pour les industries de la fibre optique, des centres de données, du cloud, du contenu, du satellite, des tours et du mobile », annoncent Capacity Media et BroadGroup.

Ils promettent « une occasion de réseauter, avec l'ensemble de la chaîne de valeur de l'infrastructure, afin de maximiser les opportunités de revenus et d'atteindre les objectifs [...] et de forger de nouveaux partenariats innovants ».

Un vaste programme prévu pour faire avancer les projets et accélérer les investissements dans l'environnement infrastructurel africain du digital. Ce sera le tout premier événement, consacré à l'infrastructure numérique africaine, où l'innovation rencontre l'investissement pour inspirer le changement, selon Capacity Media.

Sèna D. B. de Sodji

