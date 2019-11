Angola Cables et Nokia interconnectent avec succès l’Afrique à l’Amérique du Nord par fibre optique

(Agence Ecofin) - Angola Cables, le fournisseur de connectivité Internet par fibre optique, et Nokia, le fabricant finlandais d’équipement télécoms, ont annoncé l’interconnexion réussie de l’Afrique et de l’Amérique du Nord par fibre optique. L’information a été dévoilée lors du sommet AfricaCom, tenu à Cape Town en Afrique du Sud, du 12 au 14 novembre 2019.

Les deux entreprises ont indiqué que la liaison s’est faite entre les villes de Sangano en Angola et de Boca Raton à Miami aux Etats-Unis, en connectant les systèmes Monet et SACS (South Atlantic Cable System), et est désormais disponible pour usage commercial.

Le câble SACS, long de 6 165 km et composé de 4 paires de fibres d'une capacité totale de 40 Tbit, relie Luanda en Angola à Fortaleza au Brésil. Il appartient à Angola Cables et est considéré comme le premier système de routage à faible latence entre l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Le câble MONET, long de 10 556 km et composé de six paires de fibres pour une capacité initiale de 64 Tbit, relie les villes de Santos et Fortaleza au Brésil à Boca Raton aux Etats-Unis. Il est exploité par quatre entreprises de télécommunications que sont Algar Telecom, Angola Cables, ANTEL et Google.

Selon Ângelo Gama, le directeur technique d'Angola Cables, « en interconnectant optiquement les systèmes MONET et SACS, Angola Cables est en mesure de réduire davantage le temps de latence entre les fournisseurs de contenu en Amérique du Nord et les marchés de consommation de données en croissance rapide en Afrique ».

Lire aussi:

17/09/2019 - Angola Cables et TM Global envisagent de connecter l’Asie à l’Amérique du Sud par fibre optique

21/09/2018 - Angola: le câble sous-marin de fibre optique SACS est opérationnel

20/02/2018 - Angola Cables va fournir des capacités data sur le câble Monet à FiberLight LLC

01/06/2017 - Angola Cables finalise un accord de prêt de 130 millions $ pour le déploiement du câble Monet