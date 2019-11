Afrique du Sud : Liquid Telecom va installer deux centres de formation à l'innovation numérique dans le Cap-Oriental

(Agence Ecofin) - Liquid Telecom South Africa (LTSA) a déclaré avoir noué des liens avec le gouvernement de la province du Cap-Oriental pour ouvrir – au premier trimestre 2020 à East London et à Mthatha – deux centres pour former la jeunesse à l'innovation et aux compétences numériques.

Ces centres, avec un Internet haut débit – dont les communautés avoisinantes bénéficieront, assure LTSA –, enseigneront la numérisation et l'informatique, sans oublier les compétences pratiques, dans des salles de classe à la pointe de la modernité.

Les étudiants y seront exposés aux applications des technologies émergentes, telles que la gamification ou ludification (exportation des processus du jeu sur d'autres champs d'activité), l'IoT, l'IA, etc.

Notons que les apprenants bénéficieront du programme 21C Skills mis en place par LTSA – pour fournir aux développeurs et aux start-up africains les compétences technologiques indispensables pour faire face au 21e siècle –, qui facilitera également l'accès à des plateformes cloud pour atteindre les investisseurs et les accélérateurs d'entreprise.

En permettant aux jeunes de maîtriser des compétences digitales actualisées, les centres développeront leur esprit d'entreprise, a précisé Reshaad Sha, PDG de Liquid Telecom SA.

Sèna D. B. de Sodji

Lire aussi :

Liquid Telecom annonce l’interconnexion par fibre optique de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest

Les Kenyans dans la spirale du crédit sur mobile