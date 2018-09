Intégrité dans les projets de développement : la BAD exclut pour 36 mois un cabinet conseil camerounais et son directeur

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption a révélé que le cabinet de conseil et son directeur exécutif se sont livrés à une manœuvre obstructive

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé, ce 10 septembre 2018, avoir exclu le Centre africain de recherches forestières appliquées et de développement (CARFAD), un cabinet de conseil ayant son siège à Yaoundé, au Cameroun, ainsi que M. Benjamin Tchoffo, son directeur exécutif, pour une période minimum de 36 mois.

Une enquête menée par le Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la BAD a en effet révélé que le CARFAD et M. Tchoffo se sont livrés à une manœuvre obstructive en entravant significativement l’exercice par la Banque africaine de développement de son droit à mener des inspections et des audits.

Le cabinet de conseil avait auparavant remporté un contrat dans le cadre du Projet d'appui au développement de l'agroforesterie (PADA) en République démocratique du Congo. Le PADA a été financé sur les ressources du Fonds pour les forêts du Bassin du Congo (CBFF) hébergé au sein de la Banque. Pendant la période d’exclusion, ni le CARFAD, ni M. Tchoffo ne sont éligibles à l’adjudication de marchés financés par la Banque.

À propos du Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption

Le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque africaine de développement est chargé de la prévention, de la dissuasion et des enquêtes sur la corruption, la fraude et autres pratiques passibles de sanctions dans les opérations que finance le Groupe de la Banque africaine de développement. Pour plus d’informations : https://www.afdb.org/fr/about-us/organisational-structure/integrity-and-anti-corruption/

L’enquête du Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque africaine de développement a été menée par MM. Mehdi Khoali et Bouraoui Jaouadi. Le personnel de la Banque africaine de développement et le grand public peuvent recourir aux numéros sécurisés du Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption pour dénoncer des pratiques passibles de sanctions au sein de la Banque ou dans les opérations qu’elle finance.

Téléphone sécurisé : +1 (770) 776-5658 - Serveur courriel sécurisé : investigations@iacd-afdb.org

Le courrier doit porter la mention « CONFIDENTIEL » et être envoyé à l’adresse suivante :

Banque africaine de développement

Bureau de l’intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC)

Immeuble du Centre de commerce International d’Abidjan CCIA

Avenue Jean-Paul II - 01 BP 1387 - Abidjan 01, Côte d'Ivoire