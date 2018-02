Zambie: l’UE et le gouvernement lanceront un projet agricole de 14 millions d’euros en 2018

(Agence Ecofin) - Le gouvernement zambien et l’Union européenne (UE) lanceront prochainement un projet de 14 millions d’euros relatif à l’agriculture intelligente, la gestion de l’eau et les systèmes irrigués, indique Times of Zambia.

L’initiative, d’une durée comprise entre 4 et 5 ans, a pour objectif d’améliorer la gestion durable de l’eau d’irrigation et des systèmes d’irrigation, tout en prenant en compte les questions de genre.

Parmi les principales activités destinées à être menées dans le cadre dudit projet, figurent la construction et la réhabilitation de sites pilotes d’irrigation pour les petits agriculteurs basés dans certains districts du sous-bassin de la rivière Kafue, affluent du Zambèze.

« Le projet renforcera l’extension des capacités d’irrigation et d’utilisation de l’eau.», indique Tom Andersen, Représentant régional de la Banque européenne d'investissement (BEI).

Pour rappel, l’agriculture contribue pour 10% du PIB zambien et emploie plus de la moitié de la population.