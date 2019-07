Insatisfaite des conditionnalités de la Chine, la Tanzanie suspend le méga-projet de port de Bagamoyo de 10 milliards de dollars

(Agence Ecofin) - La Tanzanie a suspendu le projet du port de Bagamoyo, doté de 10 milliards de dollars. Le projet, qui a démarré en 2015, aurait été la plus grande porte d'entrée en Afrique de l'Est et un élément clé du « Belt and Road Initiative » de la Chine, un ambitieux programme transnational de construction d'infrastructures.

Le président tanzanien John Magufuli a accusé les promoteurs du projet chinois de présenter des conditionnalités « abusives et délicates » en échange d'un financement. « Ils nous ont dit qu'une fois le port construit, il ne devrait plus y avoir de port allant de Tanga à Mtwara sud», a déclaré Magufuli à une délégation d'hommes d'affaires à Dar es Salaam plus tôt le mois dernier. « Ils veulent que nous leur donnions une garantie de 33 ans et un bail de 99 ans ».

Magufuli a également affirmé que la construction du port de Bagamoyo, dont la première pierre avait été posée par son prédécesseur, Jakaya Kikwete, risquait de compromettre l'expansion actuelle du port de Dar es-Salaam, d'une valeur de 522 millions de dollars, qui lui permettra de tripler sa capacité actuelle une fois achevée à la fin de 2019.

Un descriptif du projet initial indique que le port devait occuper 800 hectares et réserver 1700 hectares supplémentaires pour une zone industrielle à Portside, laquelle aurait été développée en vertu d'un accord tripartite entre le gouvernement tanzanien, China Merchants Holdings International (futur gestionnaire du port) et le fonds de réserve du gouvernement de l'État d'Oman.

Le nouveau port de Bagamayo aurait traité près de 20 fois plus de marchandises que le port de Dar Es Salaam, la première phase devant être achevée pour 2017.

Dans les prochains jours, a-t-on appris, la Chine fera une déclaration sur la suspension de ce projet à plusieurs milliards de dollars.



Romuald Ngueyap

23/05/2019 - Désaccord entre la Tanzanie et la Chine sur un projet portuaire de 10 milliards de dollars

19/10/2015 - La Tanzanie entame la construction d’un port et d’une zone économique spéciale pour 10 milliards $