(Ecofin Hebdo) - La star portugaise à vendu plus de 500’000 maillots de sa nouvelle équipe, la Juventus de Turin.

En un jour, Ronaldo fait vendre 47 fois plus de maillots que Neymar

Dévoilés samedi, les chiffres de vente de maillots de la Juventus de Turin au nom de Cristiano Ronaldo explosent les records.

Quintuple Ballon d'or, champion d'Europe en 2016 avec le Portugal, quintuple vainqueur de la Ligue des champions et véritable idole au-delà des frontières de son propre pays, Cristiano Ronaldo est bien plus qu'un des meilleurs joueurs du XXIe siècle, il est également une marque au pouvoir économique exceptionnel. Transférée à la Juventus Turin officiellement le 10 juillet dernier pour un montant de 100 millions d'euros, mais présentée une semaine plus tard, lundi 16 juillet, la star portugaise affole déjà les ventes de mail-lots à son nom.

D'après des chiffres dévoilés par Yahoo Sport Italia samedi, «CR7» a tout simplement réalisé un record sur 24 heures, puisque 520 000 pièces floquées auraient déjà été vendues. Un chiffre incroyable quand on le compare à celui des ventes de maillots de Neymar lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Le transfert le plus cher de l'histoire avait entraîné une vente de 11 000 maillots lors de la journée suivant l'officialisation du transfert, le 4 août 2017, soit 47 fois moins. Et fin septembre de la même année, le PSG avait vendu 86 000 tuniques au nom du prodige brésilien.

Ronaldo vend plus que la Juventus en 2016

Mais à l'échelle de la planète, ces chiffres sont encore plus retentissants. En 2016, l'agence PR Marketing dévoilait un classement des ventes de maillots des clubs en moyenne par saison sur la période 2011-2016. Le PSG était à la 8e place, juste devant la Juventus, avec respectivement 526 000 et 452 000 maillots vendus chaque année. A lui seul, Cristiano Ronaldo a donc plus de succès marketing que la Vieille Dame sur une saison. Le transfert de l'avant-centre portugais devrait donc être rapidement amorti.

