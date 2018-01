Téléphonie mobile en Afrique subsaharienne : Mieux réguler pour bénéficier davantage du potentiel et des opportunités créées

(Ecofin Hebdo) - Dans son rapport publié en juillet 2017 et intitulé « The mobile economy sub-saharian Africa 2017 », la GSMA démontre que les opportunités de croissance offertes par l’Afrique subsaharienne dans le secteur de la téléphonie mobile sont demeurées très fortes.

Les données collectées font savoir qu’à la fin 2016, le nombre d’abonnés uniques à un opérateur de téléphonie dans la sous-région, était de 420 millions de personnes. Et pourtant, il continuera d’enregistrer une croissance solide (+6,4% de moyenne) jusqu’en 2020.

En outre, l’industrie mobile soutient le secteur public et l’emploi. On relève qu’elle a reversé sous forme de taxes aux Etats de la région, un montant de $ 13 milliards en 2016, et on estime à 3,5 millions le nombre d’emplois créés ou soutenus par elle pour la même période.

Sur le plan de l’innovation et de l’inclusion, la GSMA ressort l’ampleur de l’adoption grandissante des connectivités de haut débit (3G et 4G) ainsi que l’augmentation de l’utilisation des smartphones. Ces progrès catalysent l’innovation et entrainent l’essor de solutions qui participent fortement à l’inclusion financière et digitale. Ce faisant le secteur mobile aide la zone subsaharienne à atteindre les objectifs du développement durable des Nations Unis.

L’association des opérateurs du mobile publie ce rapport, alors qu’un vent de changements au niveau des régulations apparait partout dans la région, avec pour but de tirer le maximum de ressources fiscales. L’organisation invite à une régulation qui tient compte de l’ensemble du potentiel et des opportunités que représente le mobile en Afrique subsaharienne, au-delà des prélèvements directs qu’on peut y faire.

Abdel Razak M.