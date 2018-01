Il n’y pas que le bitcoin qui marche !

(Ecofin Hebdo) - Retrouver une liste des autres « cryptos » monnaie qui existent.

Ces «cryptos» qui rapportent plus que le bitcoin

Avec près de 1700% de hausse de son cours (article écrit le 21 décembre 2017, ndlr), le bitcoin a fait la une de l’actualité pour ses performances sur 2017. Pourtant, en termes de placement, d’autres cryptomonnaies ont donné de bien meilleurs rendements cette année. Revue des principales devises.

2017 restera l’année du bitcoin, tant pour la couverture médiatique dont la première des crypto-monnaies a bénéficié, que pour son institutionnalisation via son intégration aux échanges, y compris boursiers, depuis décembre.

Toutefois, c’est l’ensemble du marché des crypto-monnaies qui a explosé cette année, la capitalisation globale de l’ensemble d’entre elles passant de 17,5 milliards à près de 526 milliards (multiplication par 30). Dans le même temps la part relative du bitcoin dans la capitalisation du marché a reculé, passant de 86% à 56%. Malgré la prépondérance du bitcoin, les «altcoins», autres monnaies cryptées ont connu une montée en puissance encore plus marquée.

Beaucoup des nombreuses nouvelles crypto-monnaies, sont restées confidentielles. D’autres en revanche, y compris parmi les acteurs historiquement établis, ont d’avantage performé que le bitcoin. Plongée dans l’univers des croissances à quatre ou cinq chiffres…

Les crypto installées

Bitcoin: la référence.

Prix actuel: 17826 CHF (19.12.2017) - Prix au 01.01.2017: 983 CHF

Croissance sur un an: +1713% (x18), market cap: 300 milliards

On le disait déjà trop haut au début de l’année, alors qu’il flirtait avec les 1000 dollars. L’intervention des autorités chinoises dans les bureaux de change, alors même que la Chine totalisait alors plus de trois quarts des échanges, et les menaces d’interdiction et de suspension allait faire craindre le pire au premier trimestre. Mais la robustesse et la fiabilité architecturale du bitcoin allait surmonter sur l’année toutes les craintes et malgré une forte volatilité assurer une croissance forte.

La proposition du bitcoin au public par les organismes bancaires, ainsi que l’ouverture aux institutionnels via l’introduction récente à la bourse américaine ont été salués et anticipés tout au long du quatrième trimestre. Le bitcoin a vu sa valeur plus que tripler sur cette période. Il demeure la locomotive de l’ensemble du marché, très réactif à l’évolution de son cours.

Ether: le challenger s’impose aux côtés du bitcoin.

Prix actuel: 823.5 CHF (19.12.17). Prix au 01-01-2017 : 8.04 CHF

Croissance: +10'140% (x102). Market cap: 80 milliards





Un des meilleurs investissements de l’année. La devise de la zougoise Ethereum a explosé à la mesure des promesses portées par les projets en éclosion sur la plateforme, et souvent financés par ICO, ces fameuses levées de fonds en crypto-monnaies qui ont participé de la forte demande d’ethers. Conçu non comme une simple devise, mais comme une blockchain qui vise à désintermédier l’économie numérique dans son ensemble, Ethereum permet de développer des applications appelées «smart contract», aux potentialités les plus variées, comme identité électronique, vote électronique, partage d’objets via des serrures gérées automatiquement, applications de prédiction, gestion d’entreprises décentralisée, gestion de l’énergie…

Encore au stade expérimental, Ethereum pose question quant à sa capacité de mise à l’échelle pour supporter la mise en œuvre effective des projets lancés. L’année à venir sera décisive, avec en projet un changement majeur dans la blockchain, dit «proof of stake», qui permettrait un fonctionnement plus souple, rapide et moins énergivore. La faisabilité du projet, déjà repoussé, reste à démontrer.

Litecoin: la variante plus perfomante du bitcoin.

Prix actuel: 348 .7 CHF (19.12.17). Prix au 01-01-2017: 4.25 CHF

Croissance: +8105% (x82). Market cap : 18.5 milliards





Créée en 2011 par Charlie Lee, ancien de chez Google, le litecoin fait partie des «historiques» du marché. Proche dans la conception du bitcoin, il se propose d’en augmenter l’efficacité en réduisant le temps de minage des blocs, et donc la vitesse des transactions. Porté par une communauté d’inconditionnels de la première heure, il a su séduire par sa capacité supposée à supporter une mise à l’échelle avec des volumes de transactions plus élevés. La fin de l’année a été particulièrement fructueuse pour les détenteurs de litecoins, dont prix a quadruplé en un mois, entre le 15 novembre et le 15 décembre.

Ripple (XRP): enthousiasme du marché, scepticisme des puristes.

Prix actuel: 0.76 CHF (19.12.17). Prix au 01-01-2017: 0.0063 CHF

Croissance: +11967% (x112). Market cap: 28.2 milliards



Malgré les controverses, le XRP affiche un des plus hauts rendements de l'années parmi les crypto-monnaies.

9000 francs placés le premier janvier 2017 dans la startup californienne Ripple via sa devise XRP ferait de vous un millionnaire aujourd’hui. Encore eût-il fallu avoir entendu parler et pouvoir se procurer cette crypto-monnaie, largement inconnue alors. Derrière les chiffres vertigineux, se cache en réalité la plus controversée des principales crypto-monnaies. Au point que certains lui refusent la qualification de crypto-monnaie ou de blockchain.

Conçue pour permettre de faciliter les transferts internationaux, la fintech californienne ambitionne de remplacer le Swift et a signé en novembre un partenariat avec American Express. Blockchain dite privée, elle suscite la défiance des puristes, car potentiellement contrôlable à la différence des blockchains parfaitement décentralisées comme Bitcoin. Une caractéristique qui intéresse cependant les grands acteurs de la finance et des paiements internationaux.

Entrées remarquées

Bitcoin cash: le frère ennemi.

Prix: 2292 CHF (19.12.17)

Issu d’un schisme dans la communauté Bitcoin -incapable de dégager un consensus autour de l’augmentation de la taille des blocs pour absorber la hausse rapide du nombre de transactions- la variante Bitcoin cash est née au mois d’août de cette année. Les détenteurs de bitcoins se sont vu gratifier d’une quantité équivalente de bitcoins cash, en bonus. Valorisé à plus de 500 dollars en 48h, il a vu sa cotation décroitre jusqu’à 320 au cours de l’été, pour se reprendre fin octobre, et plus que tripler sur les trois derniers mois.

Iota: la nouvelle architecture qui fait trembler la blockchain.

Prix : 4.11 CHF (19.12.17)

Lancée en août et encore à 0.35 centimes en novembre, Iota a vu sa valeur décupler en moins de deux mois. En cause, une architecture originale, pas à proprement dit basée sur la chaîne de blocs, mais sur un nouvel élément appelé Tangle. Les transactions sont sécurisées sans minage, donc sans frais et avec un besoin énergétique très faible. Elle est particulièrement adaptée à des transactions entre objets connectés, et pourrait résoudre tous les problèmes de mise à l’échelle des blockchains. Encore très expérimental, le concept est suivi de près par la communauté crypto.

