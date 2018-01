Une idée pour investir dans les énergies vertes

(Ecofin Hebdo) - WePower propose un système qui permet à chacun d’investir dans les énergies vertes et d’en tirer des bénéfices...

Oubliez le Bitcoin, investissez plutôt dans les énergies vertes

Tout le monde a les yeux rivés sur les cryptomonnaies qui montent et qui descendent ? Refusez de faire comme tout le monde et achetez des jetons conçus par WePower, une société qui vous propose d’investir dans l’énergie qu’elle produit, avec des bénéfices sur sa revente.

Pas si cool. Si vous avez suivi l’actualité financière des dernières semaines, il ne vous aura pas échappé que le cours du Bitcoin connaît actuellement une flambée qui res-semble à la ruée vers l’or. Problème : non régi aux règles du contrôle bancaire, il échappe aux juridictions, finance des activités en grande partie illicites, est bigrement énergivore (à peu près la consommation énergétique de l’Irlande) et reste volatile pour ceux qui vou-draient investir dans autre chose que dans des lingots d’or. Né grâce à la technologie dite de la « blockchain », où les utilisateurs forment une chaine de confiance sécurisée qui permet de se passer d’intermédiaire, la cryptomonnaie n’est heureusement pas la seule manière de gagner de l’argent.

I got the We Power. Grâce aux jetons inventés par WePower, il est désormais possible d’utiliser le système de blockchain pour autre chose que du Bitcoin. La société propose effectivement de faire fructifier lentement ses gains grâce à ce petit secteur délaissé qu’est l’écologie, réputé difficile à financer, en proposant des levées de fonds aux actionnaires qui achètent des jetons permettant de financer des projets verts.

Billets verts, énergie verte. Contrairement aux apparences, les deux peuvent aller en-semble. Et pour arriver à ce constat, les gérants de We Power proposent simplement aux acheteurs de se munir de jetons vendus à des prix inférieurs à ceux du marché. Chacun représente 1 kWh d’énergie verte et chaque fois que la somme exigée pour un projet éco-logique est rassemblée, 0,9% de celle-ci est reversée aux possesseurs de jetons afin que chacun récupère non seulement sa mise, mais puisse aussi faire un petit geste pour la planète.

L’autre avantage du système de la blockchain, c’est que chaque jeton possède un histo-rique qui sert à retracer sa « vie », de manière à ce que tout soit transparent pour, par exemple, financer une centrale électrique. Là au moins, vous savez à quoi sert votre ar-gent. Avec, à la clé, le sentiment d’être à la fois riche (on vous le souhaite) et utile (idem). Profitez-en, ça n’arrive pas tous les jours.

