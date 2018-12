Le Burundi ferme ses portes à l’observatoire des Nations-Unies pour les Droits de l’homme

(Ecofin Hebdo) - Le gouvernement burundais donne deux mois au bureau du Haut-Commissariat des droits de l’homme de l’ONU installé sur son territoire, pour fermer définitivement. Un signe selon l’organisation internationale, de la radicalisation du régime en place.

Burundi : le bureau onusien des droits de l’homme, prié des faire ses valises

Le gouvernement burundais a exigé la fermeture pure et simple du bureau, à Bujumbura, du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme. Une note a été remis mercredi 05 décembre au coordinateur résident de l’ONU au Burundi, Garry Conille, afin qu’il transmette la décision à Genève à la Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet.

Ainsi, selon la note, «tout le personnel international (une dizaine de personnes, ndlr) doit être redéployé immédiatement, et l’Office a deux mois pour faire ses valises et fermer définitivement ses portes ».

D’aprés une source onusienne sous le couvert de l’anonymat, «le gouvernement burundais se radicalise de plus en plus et continue sa défiance vis-à-vis de la communauté internationale ». La même source poursuit : « Après le boycott de la cinquième session du dialogue inter burundais (fin octobre, ndlr) et du sommet des chefs d’Etat de la Communauté économique d’Afrique de l’Est dans la foulée, il s’en prend aux Nations unies cette fois », dit-elle.

Pour rappel, le Burundin est en crise depuis la candidature à un 3e mandat controversé du président Pierre Nkurunziza. Les violences post-électorales qui s’en sont suivies ont fait au moins 1.200 morts et déplacé plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, rapporte africanews.com.

