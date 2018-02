Afrique du Sud: remaniement gouvernemental marqué par le retour des respectés Nhlanhla Nene et Pravin Gordhan

(Agence Ecofin) - Le nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa (photo) a annoncé, dans la soirée du lundi 26 février, un remaniement ministériel marqué par le retour de deux figures très appréciées par les marchés, qui avaient été évincées par son prédécesseur Jacob Zuma.

Le respecté Nhlanhla Nene s’est vu confier le portefeuille clé des Finances, poste qu'il a déjà occupé de 2014 à 2015 avant d'être limogé par Zuma et remplacé par un député sans expérience, David van Rooyen. Ce changement avait alors reçu un accueil très hostile sur les marchés et fait chuter le rand.

Cyril Ramaphosa, qui a pris ses foncions, le 15 février, suite à la démission au très controversé Zuma, empêtré dans de nombreux scandales de corruption, a aussi rappelé au gouvernement, Pravin Gordhan, un défenseur acharné de la bonne gestion des deniers publics qui avait été limogé du Ministère des finances en 2017.

Pravin Gordhan a obtenu le portefeuille très sensible des Entreprises publiques, où il devra gérer le brûlant dossier de l’endettement de ces sociétés gangrénées par la mauvaise gestion.

Soucieux de représenter les diverses ailes du Congrès national africain (ANC, parti au pouvoir), Cyril Ramaphosa a conservé dans son nouveau cabinet plusieurs ministres et hauts responsables réputés proches de Jacob Zuma. Il a ainsi confié la vice-présidence de la République à David Mabuza, numéro deux du parti et compromis avec l’ancien régime. Son adversaire, dans la course à la tête de l’ANC, Nkosazana Dlamini-Zuma, a, quant à elle, hérité du Ministère de la planification.

Patron de l’ANC depuis décembre, Cyril Ramaphosa a également conservé dans son gouvernement Malusi Gigaba, un allié de Jacob Zuma, qui passe des Finances à l’Intérieur.

« En faisant ces changements, j'ai été soucieux de la nécessité de créer un équilibre entre, d’un côté, la continuité et la stabilité, et de l’autre la nécessité de renouveau et de reprise économique », a-t-il expliqué.

En réaction à ce remaniement gouvernemental, l’opposition a salué le retour de Nhlanhla Nene. Elle a cependant dénoncé un gouvernement « qui pullule de ministres compromis, de fidèles aux Gupta et de personnes accusées de corruption ».

L’Alliance démocratique (DA), principal parti d’opposition, a ainsi estimé que « la décision de s’associer avec Mabuza qui est rongé par les scandales, met en doute la volonté du président de lutter contre la corruption et de rebâtir à partir des ruines laissées par une décennie Zuma ».

« Le président Ramaphosa a maintenu au pouvoir les délinquants de la corruption et de la capture de l’Etat », a dénoncé de son côté le parti de la gauche radicale des Combattants pour la liberté économique (EFF).

Peu après sa prise de fonction, Cyril Ramaphosa avait promis aux Sud-africains un «nouveau départ », tout en indiquant qu’il allait faire de la relance de l'économie et de la lutte contre la corruption, ses priorités.

Lire aussi:

16/02/2018 - Les investisseurs ciblant l’Afrique du Sud affichent leur satisfaction suite à la démission de Jacob Zuma

15/02/2018 - Afrique du Sud : Cyril Ramaphosa élu président de la République par le parlement ce jeudi

16/09/2017 - Afrique du Sud : KPMG avait trafiqué un rapport mettant en cause le ministre Pravin Gordhan, pour faciliter son limogeage

10/12/2015 - Afrique du sud: limogeage de Nhlanhla Nene, la dernière acrobatie politico-financière de Jacob Zuma