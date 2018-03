Le Zimbabwe possède assez de réserves de lithium pour satisfaire 20% de la demande mondiale (ministre des mines)

(Agence Ecofin) - Le Zimbabwe prévoit de fournir 10% de la demande mondiale de lithium, a déclaré mercredi le ministre des mines Winston Chitando (photo), ajoutant que ce chiffre pourrait atteindre 20%.

«Nous pensons avoir le potentiel pour satisfaire 20% de la demande mondiale lorsque toutes les ressources connues de lithium seront exploitées.», a déclaré M. Chitando, lors d'une conférence sur l'investissement minier dans la capitale, Harare.

Les prix du lithium ont plus que doublé au cours des deux dernières années, en prévision d'une demande massive de l'industrie des véhicules électriques, qui utilise le métal dans les batteries. Cela a déclenché un regain d’activités sur les mines, tant nouvelles, qu’anciennes.

Au Zimbabwe, où l’environnement minier s’est un peu amélioré depuis la chute du régime Mugabe, le nouveau gouvernement veut attirer de nouveaux investissements dans son secteur minier et faire du lithium un atout majeur. Il fait partie du top 10 des plus grands producteurs du métal alcalin, et ses plus grands gisements comprennent les projets Bikita Minerals et Arcadia.

