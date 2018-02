Le Zimbabwe veut tirer 1,7 milliard $ de revenus des Mines en 2018

(Agence Ecofin) - En 2018, le Zimbabwe prévoit d’enregistrer 1,78 milliard $ de revenus de la vente de produits miniers, en hausse par rapport aux 1,5 milliard $ de 2017. C’est ce qu’a déclaré mardi Masimba Chandavengerwa, DG de l’agence marketing du gouvernement, en marge d’une conférence minière.

Cette information relayée par Reuters, fait écho aux récents propos du ministre zimbabwéen des mines, qui a indiqué lors de l’African Mining Indaba tenu au Cap en début de mois, que le secteur minier avait un énorme potentiel pour stimuler l’économie du pays dans le futur.

La nation possède certains des plus grands gisements de lithium au monde, mais également de grandes réserves de platine, de diamants et d’or. Elle tente de reconstruire son économie depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmerson Mnangagwa, et compte s’appuyer sur la grande richesse de son sous-sol pour arriver à ses fins

Lire aussi :

20/02/2018 - Le Zimbabwe veut traiter et valoriser ses diamants au Botswana

07/02/2018 - Zimbabwe : les ressources minérales ont un énorme potentiel pour stimuler l’économie dans le futur (Ministre des mines)