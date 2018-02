Zimbabwe : les ressources minérales ont un énorme potentiel pour stimuler l’économie dans le futur (Ministre des mines)

(Agence Ecofin) - Selon le ministre zimbabwéen des mines, Winston Chitando (photo), le secteur minier du pays a un énorme potentiel pour stimuler l’économie dans le futur, notamment avec le lithium, l’or et les diamants. S’exprimant en marge de l’African Mining Indaba, une conférence qui se tient actuellement au Cap (Afrique du Sud), il a indiqué qu’il existe de nombreuses possibilités d’investissement dans l’exploration, l’exploitation minière et la commercialisation.

«Le pays abrite certains des plus importants gisements de lithium au monde.», a-t-il indiqué citant comme exemples de projets en cours, Bikita Minerals dans la province de Masvingo et le projet Arcadia à Goromonzi.

Le Zimbabwe tente de reconstruire son économie. Elle s’est en effet, écroulée sous le régime Mugabe qui a fait fuir une grande partie des investisseurs avec des réformes controversées. Au nombre de ces réformes, on peut citer celle qui limitait la participation des investisseurs étrangers dans les mines à 49%.

Depuis son arrivée au pouvoir, le nouveau gouvernement d’Emmerson Mnangagwa essaie de réduire les mesures pour ramener les investisseurs. Ces derniers sont de nouveau autorisés à détenir jusqu’à 100%, les projets miniers pour tous les minéraux sauf les diamants et le platine où l’Etat veut avoir une participation majoritaire.

Le secteur minier représente plus de 13% du produit intérieur brut du Zimbabwe, et plus de 60% de recettes d’exportation.

Louis-Nino Kansoun