Amr Talaat est à Paris pour renforcer la coopération TIC entre l’Egypte et la France

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat (photo), est en visite officielle en France, du 22 au 25 septembre 2019. A la tête d'une délégation de haut niveau, il séjourne à Paris pour rencontrer des représentants du gouvernement français et des universités locales. Il s’agira de discuter de l'amélioration et du développement de la coopération TIC bilatérale, particulièrement dans le renforcement des capacités et en intelligence artificielle (IA).

Le séjour d'Amr Talaat traduit le grand intérêt de l’Egypte pour l’IA. Il reflète la volonté du pays d'acquérir le maximum d’expérience dans cette technologie pour laquelle une stratégie nationale est en cours de développement.

L’Egypte souhaite non seulement se doter d’une base de calibres spécialisés dans ce domaine, mais adopter également pleinement l’IA et l’implanter dans divers domaines sociaux et économiques.

Amr Talaat devrait également rencontrer des représentants des principales entreprises françaises du secteur des TIC. Les discussions porteront sur la réalisation de nouveaux investissements sur le marché égyptien. Il est d’ailleurs prévu une rencontre avec le directeur général du Medef International, Philippe Gautier.

