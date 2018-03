Le MEDEF discute d’opportunités d’investissement dans les TIC en Egypte avec le ministre Yasser El-Kady

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et technologies de l'information, Yasser El-Kady (photo), a reçu en audience Marc Rennard, le président du groupe de travail numérique (DTF) de la branche international du Mouvement entreprise de France (MEDEF). Au cours de la rencontre qui s’est tenue le 13 mars 2018, l’organisation patronale française a examiné avec le ministre des télécoms, les possibilités d'investissement, de renforcement de la coopération et d’échange d’expériences dans le secteur des TIC en Egypte.

Au cours de la réunion, Marc Rennard a exprimé à Yasser El-Kady, le désir de la délégation du MEDEF de participer à un certain nombre de projets, notamment le développement de l’infrastructure de télécommunications, la nouvelle capitale administrative, les applications technologiques utilisées pour fournir des services de soins de santé et de l'éducation, l’e-gouvernement, la cybersécurité, la biométrie, la construction de parcs technologiques, l'inclusion financière, l’Internet des objets (IoT) et les paiements mobiles.

Présent lors de la rencontre entre Yasser El-Kady et Marc Rennard, Jérôme Baconin, le conseiller économique et chef de la section économique de l'ambassade de France en Egypte, a justifié le grand intérêt des entreprises françaises pour le secteur TIC égyptien par le potentiel dont il regorge.

Yasser El-Kady qui a rassuré Marc Rennard de la disponibilité des organismes et des institutions de l'Etat à collaborer avec le MEDEF dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation numérique, a souligné que l'Egypte possède de nombreux avantages concurrentiels qui en font un marché attrayant pour l'investissement.