Ethiopian Airlines va construire un grand aéroport dans la région rebelle d'Oromia

(Agence Ecofin) - Ethiopian Airlines prévoit de construire un nouvel aéroport d’une capacité annuelle de 80 millions de passagers à Bishoftu, une ville située dans la région rebelle d’Oramia (environ 50 km au sud-est d’Addis-Abeba), ont rapporté des médias d’Etat le 14 août.

Citant le PDG d'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, Fana Broadcasting Corporation a précisé que des consultations étaient en cours avec l'Etat régional d'Oromia pour acquérir les terrains nécessaires à ce projet.

La région d’Oramia est secouée depuis 2015 par des violences entre les ethnies oromo et somali, qui ont commencé par des rivalités pour l’accès aux ressources en eau et à la terre. Les éleveurs somalis traversent les terres des agriculteurs oromos et convoitent les points d'eau.

Les violences ethniques meurtrières ne cessent de s’intensifier depuis 2015 après l’annonce par les autorités fédérales d’expropriations dans la région Oromo dans le cadre d’un projet d’agrandissement de la capitale Addis-Abeba. Des griefs politiques se sont ainsi mêlés à des griefs économiques. Les Oromso, qui sont l’une des nationalités linguistiques et culturelles reconnues par le système fédéral éthiopien qui a été instauré par la Constitution de 1995, se sont sentis marginalisés par le pouvoir central dominé par les ethnies Tigréens et les Amharas.

Lire aussi

27/07/2018 - L'allemand DHL et Ethiopian Airlines lancent une société de logistique ciblant l'Afrique

19/07/2018 - Ethiopian Airlines envisage une prise de participation dans la compagnie Eritrean Airlines

16/05/2018 - Ethiopian Airlines poursuit son expansion africaine et ouvre de nouvelles lignes directes vers l’Europe et les USA

08/05/2018 - Ethiopian Airlines négocie le lancement de compagnies dans 5 pays africains et vise 150 appareils, d’ici 2025