ethiopian-airlines-poursuit-son-expansion-africaine-et-ouvre-de-nouvelles-lignes-directes-vers-l-europe-et-les-usa

(Agence Ecofin) - La compagnie aérienne Ethiopian Airlines envisage le lancement de près d’une dizaine de nouvelles branches sur le continent africain, d’ici à la fin de l’année 2018, a indiqué Tewolde Gebre-Mariam dans une interview accordée à l’agence Bloomberg.

Selon les informations révélées, l’entreprise envisage d’étendre ses activités sur le continent, en achetant des parts de certains opérateurs, ou en prenant en main, la gestion d’autres compagnies de transport aérien. La Zambie, le Tchad, le Mozambique, la Gambie, la Guinée, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo sont entre autres, les pays ciblés par le transporteur éthiopien.

Ainsi, la Zambia Airways, dont la compagnie éthiopienne détient 45% des parts depuis janvier dernier, devrait reprendre ses activités en octobre prochain. Aussi, des accords ont-ils déjà été ou sont en cours d’être signés avec le Tchad et le Mozambique pour la création de la « Chad Airlines » (où Ethiopian Airlines détiendra 49% des parts) et la création de l’Ethiopia Mozambique Airlines (dont elle sera propriétaire).

Enfin, 49% des parts de la Guinea Airlines en Guinée Conakry, devraient appartenir à la compagnie éthiopienne. Tewolde Gebre-Mariam a également indiqué que son entreprise ouvrirait de nouvelles lignes directes vers l’Europe, les USA et l’Indonésie à partir de ce mois. Il s’agit des lignes Abidjan-Newark, et Abidjan-Washington, puis des vols à destination de Chicago, Genève, Barcelone, Istanbul, Moscou, Manchester et Jakarta, à partir d’Addis-Abeba. Première compagnie du continent africain avec un bénéfice net estimé à 233 millions de dollars durant l’exercice 2016/2017, l’Ethiopian Airlines a annoncé vouloir porter sa flotte aérienne à 150 aéronefs d’ici 2025.

MoutiouAdjibiNourou