ethiopian-airlines-envisage-une-prise-de-participation-dans-la-compagnie-eritrean-airlines

(Agence Ecofin) - Le transporteur est-africain Ethiopian Airlines envisage une prise de participations dans la compagnie Eritrean Airlines, a indiqué ce jeudi Tewolde GebreMariam (photo), Directeur général de l’entreprise éthiopienne.

Selon les propos du responsable relayés par Reuters, le transporteur sis à Addis-Abeba serait en pleine discussion avec son homologue érythréen pour poser les jalons fondamentaux de l’accord.

« Nous sommes en train d'évaluer la situation d'Eritrean Airlines en ce moment.», a déclaré M. Tewolde, ajoutant également qu’une étude devrait bientôt être menée pour évaluer la taille de la participation en question.

Cette déclaration intervient quelques jours après la normalisation des relations entre les deux pays et le lancement ce mercredi, du premier vol entre l’Erythrée et l’Ethiopie, après des décennies de conflit.

Cet accord, s’il venait à être signé, serait véritablement un signe de la volonté des deux pays d’enterrer la hache de guerre, et constituerait surtout une réelle opportunité de croissance, non seulement pour le géant éthiopien (comptant une flotte de plus de 100 aéronefs), mais également pour le petit poucet érythréen (avec une flotte comportant un seul avion).

Moutiou Adjibi Nourou