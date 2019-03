Tunisie : des entreprises chinoises vont réaliser les études de faisabilité de sept méga-projets

(Agence Ecofin) - Le ministre tunisien du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale, Zied Laâdhari, a signé le 27 février, des mémorandums d’entente portant sur l’élaboration des études de faisabilité de sept méga-projets en Tunisie avec les dirigeants des groupes China North Industries Corporation (Norinco) et China Railway Construction Corporation(CRCC).



Selon l’agence de presse tunisienne TAP, ces mémorandums d’entente ont été signés lors d’une visite effectuée par le ministre tunisien en Chine.

Un mémorandum d’entente portant sur l’élaboration des études de faisabilité technique et économique des projets d’une nouvelle ville administrative dans la région de Sfax (Sud) et d’une ligne de métro léger dans la ville de Nabeul (nord-est) , a été signé par M. Laâdhari et le président du conseil d’administration du groupe Norinco, Wang Yitone.

Un deuxième mémorandum d’entente concerne la réalisation des études techniques relatives aux projets du tronçon tunisien de la ligne de chemin de fer transmaghrébine, une route reliant Boussalem (nord-ouest) à la frontière algérienne, la valorisation du lac Ben Ghayadha (centre-est), la ligne ferroviaire reliant la ville de Gabès au port de Zarzis (Sud) et de la construction d’une cité sportive à Sfax (Sud). Ce mémorandum d’entente a été signé par M. Laâdhari et le directeur général du groupe CRCC, Weng Gang.

Ces divers projets devraient être réalisés dans le cadre de partenariats Public/Privé (PPP).

