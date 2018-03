Le Chinois Dongfeng Motor Corporation va installer une usine de montage de véhicules en Tunisie

(Agence Ecofin) - Le constructeur automobile chinois Dongfeng Motor Corporation a signé un accord de coopération avec la société tunisienne Constructions métalliques et équipements pour le transport (Comet) pour l’installation d’une usine de montage de véhicules en Tunisie.

Selon les termes de cet accord, les deux partenaires s’engagent à créer une coentreprise spécialisée dans le montage de véhicules de marques appartenant au groupe chinois, dont Fengdu, Fengxing et Xiaokang.

L’accord a été signé par le directeur général adjoint de Dongfeng Motor Corporation,

Wulin Chen, et le PDG de Comet, Sami Idriss, en présence du ministre tunisien de l'Industrie et des PME, Selim Feriani, et de l’ambassadrice de la République Populaire de Chine en Tunisie, Yanhua Bian.

Le directeur général adjoint de Dongfeng Motor Corporation a révélé, à cette occasion, que la Tunisie figure sur la short-list des pays présélectionnés par le groupe chinois pour abriter une future plateforme industrielle et logistique destinée à desservir les marchés africains.

L’ambassadrice de Chine en Tunisie a, quant à elle, exprimé la volonté de son pays d’intensifier et d’élargir la coopération économique entre les deux pays et d’ouvrir de nouveaux horizons pour l'investissement, en particulier dans le secteur des composants automobiles.

