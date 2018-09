le-constructeur-automobile-chinois-saic-va-implanter-une-usine-en-tunisie-pour-servir-l-afrique-et-l-europe

(Agence Ecofin) - Le constructeur automobile chinois SAIC Motor et le groupe tunisien Meninx Holding ont signé, ce mardi 4 septembre, un accord sur l’implantation d’une usine en Tunisie pour servir les marchés africains et européens.

Cet accord a été signé à Pékin en marge du Forum de coopération sino-africaine (FCSA), en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed. Selon les termes de l’accord, l’usine sera spécialisée dans la production de véhicules de la marque Morris Garage (MG), détenue par le groupe chinois.

Dirigé par Mehdi Tamarziste, le groupe Meninx Holding assure déjà la distribution des véhicules MG en Tunisie. SAIC Motor avait annoncé en mars dernier qu'il allait construire une usine de montage de véhicules en Egypte.

Avec 6,6 millions de véhicules vendus en 2017, SAIC est le premier constructeur automobile chinois. Le groupe détient une part de marché de 23% en Chine, grâce à ses propres marques, Roewe et MG, et à des coentreprises avec Volkswagen et General Motors.

