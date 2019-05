Congo-RDC: les travaux de construction du pont entre Brazzaville et Kinshasa démarreront en août 2020 (BAD)

(Agence Ecofin) - Les travaux de construction d’un pont entre Brazzaville (Congo) et Kinshasa (RDC) seront lancés en août 2020. C’est ce qu’a annoncé ce dimanche, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de Développement (BAD) au terme de sa toute première visite au Congo.

L’infrastructure devrait permettre de relier les deux capitales les plus proches du monde (séparées par un fleuve de 4 km), via une route et un chemin de fer. Prévu pour un coût de 550 millions $, le nouveau projet devrait être financé à hauteur de 210 millions $ par la BAD.

« Les travaux vont démarrer au mois d’août de l’année prochaine. Voilà on est très précis. C’est quelque chose de très important. Je salue les efforts et le leadership des présidents Denis Sassou Nguesso (du Congo-Brazzaville) et de Félix Tshisekedi (de la RD Congo) », a indiqué le président Adesina, qui souligne que le fonds d’investissement Africa50 devrait participer au financement.

Ce projet, l’un des plus vieux de la stratégie d’intégration africaine, avait été ressuscité en novembre dernier. Lors de l’Africa Investment Forum de Johannesburg, le ministre de l'Aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya avait annoncé un accord pour la construction du pont. L'étude de faisabilité du projet devrait être achevée cette année.



Une fois le pont construit, le trafic actuel, estimé à 750 000 personnes et à 340 000 tonnes de fret par an, devrait passer à plus de 3 millions de personnes et à 2 millions de tonnes de fret d’ici à 2025, d’après les chiffres de la BAD.

Moutiou Adjibi Nourou

