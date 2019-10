La coopération TIC au menu de la visite de travail du Premier ministre palestinien en Egypte

(Agence Ecofin) - Le Premier ministre palestinien, Mohammad Shtayyeh (photo), effectuera une visite de travail en Egypte, le 7 octobre 2019, à l'invitation de son homologue Mostafa Madbouli. A la tête d’une délégation de douze ministres, dont celui des Télécommunications et des Technologies de l'information, il est prévu des discussions autour de la coopération TIC bilatérale.

Les échanges entre les deux dirigeants sont le fruit d’une rencontre entre le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne, en septembre 2019, en marge des réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Selon le porte-parole du président égyptien, Bassam Radi, cette rencontre traduisait la volonté des deux chefs d’Etat de créer des ponts de coopération politique et exécutive entre leurs pays.

L’Egypte – du fait de ses investissements dans l’innovation technologique, en recherche et développement, en transformation télécoms, en ressource humaine à travers une multitude de formations technologiques – est aujourd’hui considérée par plusieurs pays d’Afrique et du Moyen-Orient comme un partenaire de choix pour progresser dans sa transformation numérique.

