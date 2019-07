L’Egypte négocie un partenariat TIC à multiples facettes avec les Etats-Unis

(Agence Ecofin) - Le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, Amr Talaat, a rencontré Myron Brilliant, le vice-président exécutif et chef des affaires internationales à la Chambre de commerce américaine (USCC), le 16 juillet 2019, à Washington. Au cours de la rencontre, ils ont discuté de la mise en œuvre de partenariats TIC entre les secteurs privés des deux pays, permettant à l’Egypte de capitaliser sur l'expertise américaine dans le domaine technique, le soutien des petites et moyennes entreprises (PME) et des entrepreneurs.

Outre ces volets, le ministre égyptien et le représentant américain ont aussi discuté des moyens de coopération entre les deux pays pour accroître l’efficacité du personnel qualifié et professionnel égyptien dans divers domaines technologiques, tout comme la coopération en matière de promotion de l'innovation et de l'esprit d'entreprise, dans le cadre des initiatives mises en œuvre par le ministère des Communications et de la Technologie de l'information (MCIT). Des mécanismes de coopération dans la transformation numérique ont aussi été abordés.

Amr Talaat a expliqué que l’objectif des partenariats TIC avec le secteur privé américain est l’accroissement de l’intérêt des entreprises américaines pour le marché égyptien. Un intérêt qui devrait être renforcé par les diverses réformes engagées depuis 2014 par le pays, pour consolider l’efficacité de son infrastructure informatique et créer un environnement propice aux investissements, à travers la mise en œuvre de nouvelles lois sur l’investissement. Pour l’Egypte, l’augmentation du nombre d’entreprises étrangères sur son marché contribuera largement à stimuler les investissements et les opportunités d'emploi, propices à sa croissance économique.