Angola : le gouvernement confie à KPMG la coordination du processus d’attribution de la 4e licence télécoms

(Agence Ecofin) - La filiale angolaise de KPMG, le réseau international de cabinets d’audit et de conseil, a été retenue par le groupe de travail interministériel chargé de l’attribution de la 4e licence télécoms du pays, pour évaluer toutes les étapes relatives au processus ainsi que les propositions des parties intéressées.

En plus de la fourniture de conseils d'expert sur l'évaluation et l'examen de toutes les pièces justificatives de l'appel d'offres, ainsi que sur l'évaluation des demandes, des offres et sur la préparation du processus d'attribution, KPMG Angola apportera également son soutien à la promotion à l’international de l’appel d’offres sur la quatrième licence télécom angolaise qui sera bientôt lancé afin de capter l'intérêt des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde.

Le ministère angolais des Finances a souligné que « la procédure d'appel d'offres se déroulera sur la plate-forme du système national de passation de marchés publics électroniques, afin de garantir au mieux la transparence, l'efficacité et l'efficience ».

