Angola: le président de la République annule l'appel d'offres qui a conduit à l'attribution d'une licence télécoms à Telstar

(Agence Ecofin) - Joao Lourenço (photo), le président de la République d’Angola a annulé l’appel d’offres international qui a conduit à l’attribution le 12 avril 2019 de la quatrième licence télécoms du pays à la société Telstar, constituée le 26 janvier 2018 et détenue à 90% par Manuel João Carneiro et 10% par António Cardoso Mateus.

Selon la présidence de la République, l’annulation de l’appel d’offres et donc de l’acquisition de la licence par Telstar, est justifiée par le non-respect par l’entreprise, de certaines procédures de cette opération. La quatrième licence télécoms qui avait suscité l’intérêt de 27 entreprises (18 nationales et 9 étrangères), d’après Pedro Mendes de Carvalho, le directeur national des télécommunications (DNT), est une licence globale unifiée (2G, 3G, 4G), permettant de déployer tout type de technologie mobile selon son désir.

Le président de la République a chargé le ministre des Télécommunications et des Technologies de l'information d'organiser un nouvel appel d’offres dont le dossier de soumission sera officialisé dans les 30 jours. Cette fois-ci, il a appelé à plus de rigueur pour garantir un processus équitable et transparent pour tous les potentiels candidats.

