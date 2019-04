Angola: Telstar décroche la quatrième licence télécoms du pays

(Agence Ecofin) - Le quatrième opérateur de téléphonie mobile d’Angola est connu. Il s’agit de la société Telstar, constituée le 26 janvier 2018 et détenue à 90% par Manuel João Carneiro et 10% par António Cardoso Mateus.

Elle a remporté l'appel d'offre public international lancé à cet effet en 2017 par la direction nationale des télécommunications (DNT). L’annonce a été faite le 12 avril 2019 par Pedro Mendes de Carvalho, le directeur de la DNT.

La licence décrochée par Telstar est globale unifiée, c’est-à-dire qu’elle permettra à l’entreprise d’introduire sur le marché, la technologie (2G, 3G, 4G) qu’elle jugera la plus à même de lui garantir une croissance rapide face à ses concurrents.

Telstar devra négocier les conditions du permis d'exploitation d'une valeur de 120 millions de dollars US avec l’Institut angolais des communications (Inacom). Elle devra aussi échanger avec le régulateur télécoms sur le contenu de la licence en termes de couverture, de typologie de services et d’emplois à créer, l’introduction d'actions en bourse.

Telstar dispose d'un an pour démarrer effectivement ses activités télécoms. Elle rejoindra alors ses trois concurrents que sont Unitel le leader du marché, Movicel le second et Angola Telecom.

Selon Pedro Mendes de Carvalho, sur les 27 entreprises (18 nationales et neuf étrangères) qui ont exprimé un intérêt pour l’appel d’offre international, six ont constitué le dossier de l’appel d’offres. Parmi ces six, trois ont déposé leur candidature mais seules deux ont été invitées à soumettre des propositions techniques et financières.

Les entreprises en lice pour la 4ème licence mobile d’Angola ont été évaluées sur plusieurs aspects financiers et techniques, notamment l’investissement, le plan de qualité du service, les imprévus, l’utilisation du spectre, la gestion de réseau et le système de sécurité, la stratégie opérationnelle et concurrentielle, la stratégie de mise en œuvre du marché.