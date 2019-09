Kenya : la banque centrale approuve l’acquisition de la National Bank of Kenya par le groupe KCB

(Agence Ecofin) - La Banque centrale du Kenya (Central Bank of Kenya) a approuvé l’opération d’acquisition de 100 % du capital de la National Bank of Kenya (NBK) par Kenya Commercial Bank (KCB Group PLC).

Cette approbation du régulateur ainsi que des actionnaires des deux institutions, permet de finaliser l’opération entamée depuis avril 2019. L’offre proposée consistait en la reprise des actions de NBK à raison de 10 de ses actions pour une action de KCB. Le processus finalisé, KCB Group prévoit d’investir environ 75 millions $ au sein de sa nouvelle filiale NBK.

Selon Joshua Oigara (photo), directeur général de KCB Group PLC, cette initiative entre dans la stratégie d’expansion et de consolidation des activités du groupe bancaire au Kenya et en Afrique de l’Est. KCB Group, le premier groupe bancaire kényan par la taille de ses actifs, est déjà présent en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, au Soudan du Sud et en Ethiopie.

Après le rachat de NBK au Kenya, le groupe bancaire KCB Group PLC envisage de poursuivre avec l’acquisition de banques concurrentes en Afrique subsaharienne, plus précisément en République démocratique du Congo (RDC) et au Rwanda.

Chamberline Moko

Lire aussi:

18/04/2019-kenya-commercial-bank-sest-propose-de-racheter-national-bank-of-kenya-via-un-echange-dactions

19/04/2019-l-acquisition-de-national-bank-of-kenya-renforcerait-la-position-de-l-etat-comme-premier-actionnaire-de-kenya-commercial-bank

06/05/2019-kenya-commercial-bank-envisage-des-acquisitions-au-rwanda-et-en-rd-congo