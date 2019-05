Kenya Commercial Bank envisage des acquisitions au Rwanda et en RD Congo

(Agence Ecofin) - Kenya Commercial Bank (KCB), la première banque kényane en termes d’actifs, a annoncé le 3 mai, qu’elle envisage d’acquérir des banques au Rwanda et en République démocratique du Congo (RDC).

«Nous prévoyons l’acquisition d’une banque au Rwanda et une autre en RD Congo.», a déclaré le directeur général de la banque, Joshua Oigara (photo), sans plus de précision. « Kenya Commercial Bank envisage également d'ouvrir un bureau de représentation en Chine, afin de tirer parti des liens commerciaux grandissants entre l'Afrique de l'Est et la Chine.», a-t-il ajouté.

Les banques kényanes multiplient l’annonce de projets de fusions-acquisitions depuis le plafonnement en 2016 des taux d’intérêt qui a pesé lourd sur leurs marges. Ainsi, Kenya Commercial Bank a proposé en avril dernier, l’acquisition de National Bank of Kenya, une banque locale de taille moyenne qui souffre d’un manque de liquidités, tandis que Commercial Bank of Africa est sur le point de finaliser son projet de fusion avec NIC Bank.

Equity Bank a quant à elle, choisi de sortir de ses frontières en entamant des pourparlers avec Atlas Mara, une holding dédiée aux services bancaires en Afrique, pour l'acquisition de ses participations dans des banques au Rwanda, en Zambie, au Mozambique et en Tanzanie.

Au total, treize initiatives de consolidation ont été enregistrées dans le secteur bancaire kényan au cours des quatre dernières années.

A noter que Kenya Commercial Bank dispose déjà de filiales en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et au Soudan du Sud.

