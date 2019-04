Kenya Commercial Bank s'est proposé de racheter National Bank of Kenya, via un échange d'actions

(Agence Ecofin) - Bien que des annonces de consolidations soient toujours attendues par des analystes du secteur bancaire kényan, la nouvelle du jour a pris une bonne part du marché par surprise. Kenya Commercial Bank, le plus important groupe bancaire du pays a proposé de reprendre 100% du capital de sa rivale de taille plus moyenne National Bank of Kenya.

L'information a été suffisamment importante, pour que les autorités du Nairobi Securities Exchange (marché financier local), décident de suspendre les transactions sur les deux titres, jusqu'à ce que soit publié un communiqué sur la portée et les conséquences de cette offre, a pu constater l'Agence Ecofin

«La transaction proposée consolidera davantage le secteur bancaire au Kenya et créera des institutions plus solides permettant à notre banque de jouer un rôle plus important dans le programme d'inclusion financière. L’acquisition permettrait d’accélérer les ambitions de croissance du Groupe et d’accroître la valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes », a déclaré Joshua Oigara, directeur général de KCB.

L'acquisition ne devrait pas faire l'objet d'un décaissement d'argent de la part de KCB. L'offre propose une reprise des actions de NBK, à raison de 10 de ses actions, pour une action KCB. Cette offre d'acquisition doit encore recevoir les autorisations nécessaires.

National Bank a connu une baisse de sa rentabilité, dans un environnement d'exploitation bancaire devenu difficile et très concurrentiel.

Idriss Linge