Le lancement du satellite égyptien TIBA-1 reporté au 25 novembre 2019 à la suite de soucis techniques

(Agence Ecofin) - Le satellite de télécommunications égyptien TIBA-1 n’a finalement plus été lancé dans l’espace, le 22 novembre dernier. La prochaine fenêtre de lancement a été fixée au 25 novembre 2019, entre 21h08 et 22h03, depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, selon la société aérospatiale dans un communiqué.

Un souci technique, une anomalie de l’alimentation électrique dans le segment sol du complexe de lancement de la fusée Ariane 5, a contraint Arianespace à annuler l’opération 20 minutes avant le décollage.

TIBA-1 n’est pas le seul équipement spatial que doit mettre Ariane dans l’espace. Sa fusée transportera également le satellite GX5 du fournisseur de services télécoms par satellite Inmarsat. Le 22 novembre, après l’annulation du lancement, Stéphane Israel (photo), le président d'Arianespace, affirmait que la fusée et les deux satellites étaient en sécurité en attendant la prochaine date de lancement.

Le satellite TIBA-1 a été développé par Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space (TAS). L’équipement télécoms est conçu pour rester en service plus de 15 ans. Il fournira des capacités télécoms à l’Egypte qui pourrait en revendre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le satellite télécoms Inmarsat GX5 a été construit par Thales Alenia Space pour un montant d'environ 130 millions USD. Conçu sur la plateforme améliorée Spacebus-4000B2 et équipé de 72 faisceaux en bande Ka, il couvrira le Moyen-Orient, l'Europe et l'Inde. Il pèse moins de 4 tonnes au lancement pour une puissance utile d'environ 6,8 kW. Il aura une durée de vie théorique de 16 ans.

